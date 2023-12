Il fatidico momento della discussione del ricorso contro il vincolo sul secondo anello dello stadio di San Siro è arrivato. Dopo il rinvio dell’udienza prevista verso la fine di novembre al TAR della Lombardia e dopo la decisione riguardo competenza delle varie sezioni sul ricorso che coinvolge anche Inter e Milan, la nuova udienza è andata in scena quest'oggi, riporta Calcio e Finanza.

Il dibattimento ha riguardato la richiesta presentata dal Comune di Milano (per cui sono costituiti in giudizio anche i club) contro la decisione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano di porre un vincolo storico sul secondo anello dello stadio San Siro. Una decisione che, di fatto, vieterebbe la demolizione integrale dell’impianto come avevano richiesto Inter e Milan per il progetto del nuovo stadio. La sentenza dovrebbe arrivare entro domani, secondo quanto scrive su Facebook Carlo Monguzzi.