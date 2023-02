La Samp esce sconfitta dalla gara col Bologna, superata al 90' dal guizzo di Orsolini. A fine gara il commento di Dejan Stankovic a DAZN: "Penso che la gara con l'Inter ci ha portato via tante energie fisiche ed emotive; ad inizio gara non vedevo che non eravamo brillanti, ma non è successo granché. Siamo andati sotto perché la bravura di Soriano ci ha portati sotto, nella ripresa i cambi hanno fatto benissimo. Quest'anno paghiamo cari gli episodi, non ci sono d'aiuto. I rigori si sbagliano, ma è difficile da accettare la sconfitta al 90' così.