Il quarto gol segnato da Sebastiano Esposito con la maglia della Samp è servito per rimettere in piedi la partita con la Feralpisalò, ma non a evitare la sconfitta ai blucerchiati, beffati all'81esimo da Mattia Zennaro dopo aver recuperato provvisoriamente lo svantaggio di due gol. "Non ce l’abbiamo fatta, ma ce l’abbiamo messa tutta - ha assicurato l'attaccante di proprietà dell'Inter su Instagram -. Meritavamo di poterla riprendere, nonostante i nostri errori. Ma con questo spirito e con questo gruppo arriveremo lontano".