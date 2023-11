La Salernitana ha cullato il sogno della vittoria al Mapei Stadium con un ottimo primo tempo, ma alla fine il Sassuolo è riuscito a rimontare due reti di svantaggio strappando un pari prezioso. Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita, il tecnico granata Filippo Inzaghi analizza la partita guardando lati positivi e negativi: "Non vinciamo da tempo, è normale avere un po’ di paura dopo il gol del 2-1, abbiamo subito il contraccolpo. Però non possiamo prendere un gol del genere, se vogliamo salvarci serve cattiveria, serve grinta. L’avvio era quello che mi aspettavo, siamo scesi in campo con grinta e coraggio. Il secondo tempo è andato con un po’ di difficoltà, le gambe non giravano bene, abbiamo fatto una preparazione particolare in questa settimana e l’avversario era di grande caratura.

Il Sassuolo ha giocatori fuori categoria. Berardi, Defrel, Pinamonti, hanno battuto Juventus ed Inter. Io ho cercato di tenere alta la squadra mantenendo le due punte in campo. Sono sicuro che con questo atteggiamento la vittoria arriverà presto, prendiamo questo punto che è meritato".