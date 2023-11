"Mourinho ha sempre fatto della comunicazione il suo forte ma ultimamente non mi trovo più molto d'accordo. Credo che lui stia facendo passare la Roma come una squadra e una società di sprovveduti, invece la Roma ha una storia anche prima di lui". Parole dure quelle di Santiago Sabatini, figlio di Walter Sabatini che, intervenuto a TMW Radio, muove qualche critica a José Mourinho. "Abbiamo vinto e qui sono passati i più grandi campioni. Quindi quando dice che prima di lui la Roma non era nulla non è vero.

E poi il gioco della Roma non mi piace. Al netto del fatto che la sua storia parla per lui però non si vive solo di passato". Poi su Totti aggiunge un paragone con Zanetti: "Se vedrei Totti alla Roma? Assolutamente sì. Si potrebbe ricoprire il ruolo come e quello di Zanetti all'Inter. È un campione assoluto e come tale farebbe comodo alla società.

Il suo ritorno sarebbe anche molto romantico e farebbe bene alla piazza. Però Totti lo vedrei bene adesso anche in Nazionale".