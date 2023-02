“Bisogna dare il 100%, senza se e ma. Dobbiamo dare tutto, serve vincere per la lotta Champions. Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida in programma all'Olimpico questa sera contro il Verona. “Non dobbiamo andare più piano di loro, dobbiamo dare il 100% come ho detto e vincere. Abbiamo tanti giocatori bravi, oggi chi gioca farà il proprio meglio e darà il suo contributo”, ha aggiunto.