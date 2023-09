Domenica pomeriggio occhi puntati sull’incrocio tra Inter e Fiorentina, che solo pochi mesi fa si sono affrontate nella finale di Coppa Italia. Allora furono i nerazzurri a imporsi, e secondo i betting analyst di William Hill, l’esito sarà lo stesso anche in questo caso, con l’«1» a 1,70 e il «2» a 4,80. Lo scorso 24 maggio fu Lautaro Martinez a indirizzare l’incontro con una doppietta, evento che in questo caso si gioca a 8.

Un gol di Nicolas Gonzalez, invece, in rete anche in quella finale, nonché nelle prime due giornate di questo campionato proprio come il connazionale Lautaro (tre reti a due a favore dell’interista), vale 4,60 volte la posta. Un altro 2-1, risultato della finale di Coppa, si attesta a 8, ma a comandare in quota è l’1-1 a 7.