Prima gioia ieri in quel di Bolzano per Francesco Pio Esposito con la maglia dell'Under 21 azzurra. L'attaccante di scuola Inter, quest'anno in prestito allo Spezia, ha siglato infatti la rete del definitivo 2-0 nel match contro la Norvegia diventando tra l'altro il secondo marcatore più giovane della selezione giovanile dell'Italia nel 21esimo secolo con 18 anni, 3 mesi e 19 giorni: più precoce di lui solo Mario Balotelli, a segno nel 2008 contro la Grecia a 18 anni e 24 giorni.

Prima esultanza con l'Under 21 per Francesco Pio #Esposito. Il suo gol, il più giovane con gli #Azzurrini 🇮🇹 nel XXI secolo dopo quello di #Balotelli alla Grecia nel 2008, può segnare un'epoca.#TMdatabase #ItaliaU21 #U21 pic.twitter.com/DAocLwLGXF — Transfermarkt.it (@TMit_news) October 18, 2023