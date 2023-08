In un periodo in cui si discute ancora dei costi del calcio in tv, c'è un dato confortante direttamente dalla prima giornata di Serie A 2023/24: i dati di spettatori e di riempimento degli stadi. Per quanto concerne la media delle presenze, è stata pari a 30.824 spettatori a partita, con un totale quindi di 308.235 spettatori. Si va dai 72 mila del Meazza per Inter-Monza ai 7.940 del Castellani per Empoli-Verona, unico match che non ha raggiunto le 10 mila unità di presenti. Rispetto alla prima giornata della scorsa stagione, si registra un +4%.

Bene anche la percentuale di riempimento, pari all’87,6%. i va dal quasi 100% di Genoa e Udinese al 49,1% di Empoli, con risultati rilevanti anche per Roma, Lecce, Inter e Frosinone. Rispetto a un anno prima, il dato cresce dell'11%. Lo evidenzia Calcio e Finanza.