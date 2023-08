Dopo la sconfitta in amichevole contro il Barcellona nella tournée americana, il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa non ha risparmiato qualche frecciatina sulla questione stadio. Come riportato da Tutto Mercato Web, il tecnico rossonero si è soffermato sui vari stadi in cui la sua formazione ha disputato queste gare: “San Siro ha fatto la storia del calcio italiano. Ma non possiamo rimanere ancorati al passato se vogliamo migliorare il nostro futuro. All’estero sono migliorate le situazioni perché hanno affrontato queste dinamiche con tempismo e modernità. Lo stadio qui a Las Vegas è bellissimo, anche a Los Angeles il SoFi Stadium è ancora più grande. In Italia siamo indietro sulle strutture, sarebbe ora di andare avanti”.

Daniele Luongo