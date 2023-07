Multiproprietà, sì o no? I fondi d'investimento continuano a fare la voce grossa. Secondo quanto riportato da Bloomberg il fondo PIF potrebbe inserirsi in alcuni investimenti in club più piccoli, provando a costruire una sorta di galassia attorno al riferimento centrale Newcastle. Sta prendendo piede l'ipotesi di acquistare una società presente in una delle cinque maggiori leghe europee: Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1. Al vaglio le valutazioni del fondo.