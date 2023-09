L'Inter è in partenza direzione San Sebastian, in Spagna, dove in serata terrà la conferenza prepartita e domani sera affronterà la Real Sociedad nella prima partita del girone. Una curiosità: per questa trasferta l’Inter giocherà la sua prima partita di Champions League a San Sebastian, in Spagna, ma alloggerà a Biarritz, in Francia. A circa 40 minuti dall’Anoeta, stadio teatro della sfida.