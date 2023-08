"Dopo 33 anni abbiamo lasciato Sportilia e siamo ripartiti da Cascia. Il messaggio che voglio mandare a tutti è quello del rispetto, di noi stessi, degli altri e delle regole. E' il nostro compito. Siamo determinati a portare avanti questo concetto che è indispensabile nel bene del calcio.

Razzismo? Ci dispiace che lo scorso anno ad un certo punto sia passato il messaggio che gli arbitri non volessero interrompere una partita perchè non sensibili al tema, quest’anno confermo che al primo accenno di razzismo ci sarà l’interruzione della gara. Faremo di tutto per arginare il fenomeno del razzismo, che non fa parte del mondo dello sport in generale". Lo afferma il presidente dell'AIA, Carlo Pacifici, a pochi giorni dal via del campionato di calcio di Serie A e B.