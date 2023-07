Daniele Orsato apre il cassetto dei ricordi. L'esperto arbitro di Schio, parlando al Corriere del Veneto, ha raccontato molti aneddoti legati alla sua carriera da direttore di gara. Non nascondendo oltretutto di avere un giocatore preferito: "Cristian Maggio. Lo conosco da tanti anni, ha fatto la mia stessa scuola. Lui è il simbolo del rispetto e dell'educazione. Ho sempre stimato anche Javier Zanetti, un campione a cui l'errore arbitrale non è mai interessato perché era conscio che fa parte del gioco".

Il calciatore che invece lo ha maggiormente impressionato è stato Zlatan Ibrahimovic: "Quando lo guardavo in campo perdevo la concentrazione. In un Lazio-Inter del 2009 durante un contropiede sollevò al cielo il piede portandosi avanti la palla con il tacco. Con quella mossa scavalcò gli ultimi due difensori, tirò in porta e segnò. Restai di sasso. In un Inter-Fiorentina invece dopo avergli assegnato una punizione mi disse: 'Guarda che gol faccio adesso'".