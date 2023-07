Le qualità di Gaetano Oristanio sono raffinate e i tifosi nerazzurri lo sanno bene. A Cagliari stanno iniziando a scoprirlo sin dalle prime uscite che la truppa di Ranieri sta conducendo nel pre-campionato, come quella andata in scena stasera contro la Primavera della Roma. Qualità e rapidità nell'esecuzione dopo un'azione personale partendo praticamente da metà campo, concludendo con il destro incrociato che non ha dato scampo all'estremo difensore giallorosso. Un esordio niente male per Oristanio, esaltato anche su Twitter dai canali ufficiali del club sardo, che ha conquistato l'amichevole imponendosi per 4-1.