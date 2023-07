Dopo aver svelato questa mattina l'Inter Home Kit per la stagione 2023/24 con tanto di video e comunicato del club nerazzurro, arriva anche la nota ufficiale di Nike, con la quale il club di Viale della Liberazione ha da pochissimo sottoscritto il prolungamento della partnership.

"In una città in cui le discipline si fondono, le comunità sono fluide e le icone vengono reinventate, una squadra di calcio storica mira a coinvolgere e ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport e lo stile, dentro e fuori dal campo. Abbattere le barriere, ridefinire i confini, abbracciare la diversità, fare leva su qualcosa di nuovo: l'Inter Home Kit, l'ultima tela in cui Nike gioca sul filo dei colori iconici del Club, confondendo le linee e creando modelli mai visti prima. La maglia Inter 2023/24 Home sfuma i famosi colori nero e blu, creando nuove tonalità che rappresentano le diverse influenze della città. Nessuna etichetta stretta. Nessuna linea retta. Nessuna distinzione netta. Questo design rende omaggio alle anime eclettiche che mantengono l'influenza su una Milano in continua evoluzione. All'interno del colletto, la bandiera della città accende l'orgoglio in un motivo a mosaico che unisce il nero e il blu" si legge nella descrizione che l'azienda di abbigliamento e accessori sportivi fa della nuova maglia 'home' dell'Inter. Maglia creata avvalendosi di "innovazioni rivoluzionarie e di un design orientato alla sostenibilità che aiuta gli atleti a dare il meglio di sé".

Per il lancio delle nuove divise, che la squadra di Inzaghi indosserà per la stagione praticamente appena iniziata, "sono stati coinvolti in anteprima quattro catalyst che rappresentano le sfumature creative della città: Tedua (musica), Toni Brugnoli (fotografia), Naomi Accardi (football culture) e Nina Schutz (musica)" e saranno disponibili alla vendita da oggi 13 luglio su "nike.com e nei negozi di Milano Corso Vittorio Emanuele, Loreto e a Roma in Via del Corso. La maglia sarà disponibile anche sui canali online dell'Inter, su store.Inter.it, Store Milano e Inter store San Siro. Dal 20 Luglio il prodotto Inter sarà acquistabile in tutti i punti vendita autorizzati".

One city. Many eclectic souls. The Inter Milan 2023/24 Home Shirt blurs the famous black and blue, creating new shades which represent the city’s diverse influences.

@inter #nikefootball pic.twitter.com/tqO3tvcIsl — Nike Football (@nikefootball) July 13, 2023

