La Nazionale si proietta alla sfida contro l'Ucraina di lunedì sera: appuntamento decisivo. Ieri contro la Macedonia c'è qualche statistica da registrare in chiave nerazzurra: fanno cifra tonda di presenze Barella (50) e Darmian (40). Presenza numero 37 per Bryan Cristante, che per la 21° volta entra in campo dalla panchina: è il calciatore con la maggior percentuale di presenze in Nazionale entrando a partita in corso (55%, vale a dire 21 volte su 37).