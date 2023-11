Raggiunto da La Gazzetta dello Sport in proiezione a Roma-Lecce, Francesco Moriero si lascia andare anche ad un giudizio sul momento giallorosso dopo il ko in casa dell'Inter.

Come ricorda l'ex centrocampista, "alla maggior parte dei tifosi della Roma non è piaciuta la prova della gara persa sul campo dell’Inter, ma alla squadra di Mourinho sono mancati tanti giocatori titolari - le sue parole -. Non è stata la vera Roma, che all’Olimpico colleziona risultati positivi".