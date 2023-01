Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza di Michele Di Gregorio: "Io ho la fortuna di avere due grandissimi portieri, quasi non da neopromossa. Sono due grandi professionisti e Cragno ha accettato le scelte anche se soffre a star fuori. In panchina è il primo ad esultare con i compagni, a dare consigli e spero di dargli maggiore spazio già a a partire dal match di Coppa Italia di martedì".