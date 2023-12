Enzo Montepaone, agente del giovane talento del River Plate Claudio Echeverri, dopo le dichiarazioni del suo assistito ha provato a chiarire la situazione ai microfoni di TyC Sports: "Claudio si sta godendo il nuovo titolo e pensa a quello che verrà. Cerchiamo di tenerlo fuori da tutto ciò che viene detto. Claudio è così legato alla società e ai suoi compagni, che ha chiesto espressamente di poter rimanere ancora un anno giocando nella società che ama tanto anche in presenza di trattative. Sicuramente nei prossimi giorni, insieme alla dirigenza del River analizzeremo la situazione e prenderemo la decisione migliore per tutti".

Nel frattempo, sempre secondo l'emittente argentina, il Manchester City appare disposto a chiudere l'acquisto del giocatore a gennaio per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Nel caso in cui si raggiungesse un accordo tra le parti, l'idea dei campioni d'Europa è quella di lasciare il Diablito al River per uno o due anni in prestito.

