Medaglia di bronzo per il Flamengo al Mondiale per Club in Marocco. Dopo la cocente delusione per l'eliminazione in semifinale per mano dell'Al-Hilal, la formazione brasiliana ha battuto l'Al Ahly per 4-2 nella finale per il terzo posto grazie alle doppiette di due vecchie conoscenze del calcio italiano, ovvero Gabriel Barbosa e l'ex fiorentino Pedro.