Sarà quindi l'Arabia Saudita ad organizzare il Mondiale del 2034. Nonostante l'orizzonte di tempo decisamente ampio, già si alzano i primi dubbi, non ultimi quelli relativi all'organizzazione di un torneo in inverno come avvenuto in Qatar lo scorso anno.

Ma il presidente della Federcalcio saudita Yasser al-Misehal non esclude l'eventualità di giocare anche nei mesi estivi: "Naturalmente siamo pronti a tutte le possibilità. Oggi ci sono molte nuove tecnologie che aiutano a rinfrescare o aggiungere condizionatori negli stadi, oltre al fatto che ci sono molte città nel regno che godono di un'atmosfera meravigliosa in estate", ha detto in occasione della cerimonia degli AFC Awards a Doha.