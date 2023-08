Il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan parla così a Inter TV dopo la vittoria di oggi per 2-0 contro il Monza: "Non sapevo che fosse la 50esima presenza, ringrazio i compagni e i tifosi per questa bella partita. Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima contro una squadra che lo scorso anno ci ha fatto male. Abbiamo imparato dagli errori e abbiamo fatto di tutto per non commetterli di nuovo", ha assicurato.

Come ti sei trovato più vicino alla porta?

"Bene, peccato non aver fatto il gol. Sono contento anche quando gioco a centrocampo, mi sono trovato bene. Adesso andiamo avanti passo dopo passo, pensiamo al Cagliari e poi penseremo alla Fiorentina. Non dobbiamo pensare troppo avanti ma concentrarci sugli impegni più vicini, andando avanti gara dopo gara".