Stefano Pioli, allenatore del Milan, arrivato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sulla Salernitana non vuole parlare di segnale mandato al Napoli dall'Arechi: "Questo è un segnale a noi stessi. Noi non possiamo condizionare i risultati degli altri quindi facciamo la corsa su noi stessi. Affronteremo otto settimane molto importanti, dove ci giocheremo molto in campionato oltre a Coppa Italia e Supercoppa, e ricominceremo a giocare in Champions. Dobbiamo lavorare tanto, tutti insieme".