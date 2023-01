Altra lezione sonora incassata dal Milan, sempre più in crisi profonda. Questa volta è il Sassuolo a dominare contro i rossoneri: 5-2 per la banda di Dionisi, che parte subito a razzo con Defrel al 19', poi Frattesi raddoppia, prima della rete della speranza di Giroud. Berardi cala il tris già alla mezz'ora. Al rientro dagli spogliatoi Lauriente conquista il rigore e lo trasforma. Al 79' il punteggio a San Siro diventa roboante: 5-1, con il gol di Henrique dopo un erroraccio di Theo Hernandez in impostazione. La rete di pregevole fattura di Origi sigla il 2-5. Milan, sempre più in crisi nera, ad una settimana dal derby.