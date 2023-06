Paul Merson, ex calciatore storico del calcio inglese e soprattutto dell'Arsenal, non si dice così sicuro che il Manchester City avrà vita facile a Istanbul contro l'Inter, nella finale di Champions League: "Ho sempre pensato che questa fosse una partita più difficile di quella contro il Manchester United nella finale di FA Cup - ha detto a Sky Sports -. L'Inter ha degli attaccanti come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku che possono farti male. Escluso Marcus Rashford, lo United non li ha. Questo è stato il problema.

A Istanbul sarà una partita difficile e i Citizens saranno nervosi. Se entrambe le squadre giocassero al meglio delle loro capacità, il Manchester City vincerebbe. Ma sono umani, e anche se sono fantastici, qualche pausa se la sono presa. Non molte, ma qualcuna sì".