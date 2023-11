Ottantuno primavere oggi per la leggenda nerazzurra Sandro Mazzola: "565 presenze e 158 gol" per lui con la maglia dell'Inter, tra cui "l'indimenticabile doppietta in finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid nel 1964, gara giocata proprio in Austria, dove questa sera la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Salisburgo" ricorda il club nerazzurro nella nota attraverso la quale augura a Mazzola buon compleanno. "Quella finale al Prater di Vienna per me fu un sogno - continua la nota dell'Inter che riprende delle vecchie dichiarazioni di Sandrino -. Vincemmo 3-1 e a 22 anni segnai una doppietta che fu decisiva per la conquista della Coppa.

Il Real Madrid allora era davvero forte e batteva qualunque squadra. Ho un aneddoto che ricordo con piacere prima del fischio d'inizio: andammo a centrocampo e venne a salutarmi Gento che era il loro capitano, fu davvero emozionante. Poi, in occasione del primo gol quando vidi la palla entrare in rete non ci credevo, fu una sensazione straordinaria" si legge su Inter.it.