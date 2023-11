Buone notizie per Walter Mazzarri. Il nuovo allenatore del Napoli potrà contare presto sul recupero di due giocatori molto importanti, che potrebbero presto fare il loro ritorno in campo dopo l' stop per problemi fisici di diversa natura. Sia Piotr Zielinski sia Victor Osimhen infatti, fa sapere Sky, potrebbero essere a disposizione già il 3 dicembre per la partita contro l'Inter al Maradona.