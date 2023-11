Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Matri parla della Juventus e della possibilità dei bianconeri di battere l'Inter nella corsa scudetto.

Buongiorno Matri: è Allegri il top player della nuova Juventus?

"Sì, Max è il valore aggiunto. Ha compattato la squadra e l’ha resa solida: il gioco non è ancora bellissimo, però sta esaltando i singoli per le loro caratteristiche e in difesa ci sta riuscendo molto bene".

Questa Juventus fuori dalle coppe, come la sua del 2011-12, può rivincere lo scudetto?

"Sulla carta, anche senza Europa, i bianconeri hanno una rosa inferiore rispetto a Inter, Milan e Napoli. Però la Juventus, pur non essendo favorita, se continuerà con questo spirito e se a marzo sarà in questa posizione, se la giocherà fino alla fine".