Dopo le dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale italiana, l'ex presidente della FIGC, Antonio Matarrese a LaPresse ha detto: "Non sono rimasto sorpreso da questa decisione. Gli scricchiolii si sentivano da un po', evidentemente lui e la FIGC non si sono più capiti bene, si dovevano parlare e spiegare prima e si poteva così evitare questo increscioso episodio. La situazione non è stata gestita bene. Questo è un problema che viene da lontano. La Figc però deve continuare ad operare. Gravina sta facendo un ottimo lavoro".

Si doveva dimettere dopo il flop Mondiale?

"No, Mancini veniva da un Europeo vinto non è che alla prima scivolata se ne va. Mi dispiace davvero che si sia dimesso. Colpa delle sirene arabe? Assolutamente no, perché rovinarsi l'immagine".