Intervenuto negli studi di 'Sky Calcio Club', Luca Marchegiani parla così del momento dell'Inter: "L'Inter di queste prime quattro giornate dà l'impressione di essere quasi imbattibile, poi è ovvio che è presto per fare pronostici. All'Inter devi togliere la verticalizzazione sugli attaccanti, soprattutto su Thuram. Sai quante volte lo hanno anticipato? Zero. Questo è fondamentale per l'Inter, non prendi mai una ripartenza. Non si fa anticipare mai. Nell'Inter sono cresciuti dei giocatori, Dimarco e Dumfries all'inizio della scorsa stagione non erano questi", ha concluso.