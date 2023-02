"Secondo me l'Inter quest'anno punta molto sulle coppe". Lo ha detto Luca Marchegiani intervenuto negli studi di SkySport24. "Oggi la squadra di Inzaghi ha giocato un primo tempo imbarazzante, bruttissimo - ha sottolineato l'ex portiere di Lazio e Torino -. E poi non puoi prendere un gol come quello incassato da Orsolini se sei una squadra evoluta tatticamente".