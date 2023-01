Matteo Marani, nell'editoriale su Tuttosport, ha espresso alcune convinzioni in merito al pareggio dell'Inter a Monza: "La squadra pensa che basti un tempo per chiudere la pratica. Non aveva mai pareggiato sinora, e lo fa nel giorno peggiore, quando c’era un unico risultato per continuare a sperare nella risalita in classifica. La squadra di Inzaghi gioca con sicurezza i primi 45 minuti, con più possesso palla e più tiri in porta, ma ogni volta lascia aperta una porta".