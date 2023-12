Lunga intervista di Gianluca Mancini a Sportmediaset durante la quale il difensore della Roma ha svelato un retroscena sul numero che porta sulle spalle legato ad un ex giocatore dell'Inter: "Ho scelto il numero 23 per due motivi. Il primo è perché il 23 è il giorno in cui mi sono fidanzato e poi sposato con mia moglie, il secondo motivo è legato invece a Marco Materazzi. Ho scelto il 23 in suo onore" ha ammesso.

Poi sul nuovo compagno di squadra Romelu Lukaku ha aggiunto:

"Lui e Dybala sono due ragazzi eccezionali e uomini squadra. Sono giocatori fortissimi. È bello allenarsi con loro e contro di loro. Con loro due posso imparare e migliorare molto".