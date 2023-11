Malore ieri sera allo stadio Olimpico per Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori. Prima del match tra Italia e Macedonia del Nord, l'ex tecnico del Bologna si è sentito male ed è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santo Spirito intorno alle 21.30 di ieri sera ed è stato operato nella notte. Questo il referto diramato dallo staff dell'AIAC: "Il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, è stato operato nella notte all’Ospedale Santo Spirito di Roma per risolvere un fenomeno subocclusivo intestinale, generato da una vecchia aderenza. L’operazione, perfettamente riuscita, si è resa necessaria dopo il malore che Ulivieri aveva accusato allo Stadio Olimpico, un’ora prima dell’inizio di Italia-Macedonia del Nord, dove era arrivato con la figlia Valentina".

La nota prosegue dando notizie confortanti: "Subito visitato, accompagnato dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani, sotto la supervisione del professor Zeppilli (Coordinatore dell’Area medico scientifica della Figc), Ulivieri è stato poi trasportato al Santo Spirito. Prima di essere operato ha chiesto il risultato degli azzurri, così come al risveglio in reparto la domanda è stata: 'Come ha giocato l’Italia?', segno inequivocabile di decorso positivo. Tra i primi a informarsi sulle sue condizioni di salute, il ct Luciano Spalletti. La grande comunità Aiac abbraccia Renzo e lo aspetta presto al suo posto".