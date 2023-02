A gennaio è stato accostato anche all'Inter. La sorpresa del Mondiale in Qatar, Alexis Mac Allister, in estate potrebbe partire. L'indizio sul futuro arriva direttamente dalle parole del padre: "Per ora è al Brighton - spiega a TyC Sports -. Mi sembra una cosa molto positiva che sia tornato dal Mondiale e non abbia chiesto di andarsene, godendosi il successo con calma e serenità in una squadra che gli vuole molto bene. L'accoglienza che ha ricevuto è stata positiva.