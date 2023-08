La Lega Serie A apre la vendita dei diritti betting e statistiche per i prossimi anni. Come riportato da Sport Business, infatti, la Lega ha aperto il bando fissando la scadenza per la presentazione delle offerte al 31 agosto. I diritti per il betting sono stati suddivisi in otto pacchetti, mentre quelli legati alle statistiche sono stati divisi in un pacchetto per gli operatori di scommesse e dati per le piattaforme rivolte ai tifosi e le trasmissioni. Per quanto riguarda la prossima asta, i cinque principali attori nel settore dei diritti di scommessa sembrano pronti a contendersi i diritti: in gara dovrebbero esserci Infront Bettor, Stats Perform, IMG Arena, Genius e Sportradar.