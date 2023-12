L'Inter non può affrontare tutte le competizioni con appena quattro attaccanti in rosa, col rischio di rimanere con l'acqua alla gola quando si infortunano i titolari, come successo proprio recentemente a Lautaro Martinez. Lo pensano in tanti, compreso German Denis, ex di Atalanta e Napoli, tra le altre: " problema fisico di Lautaro? Ha giocato tantissimo, bisogna stare attenti anche a Thuram - ha sottolineato El Tanque parlando in collegamento con Sky Sport -.

Mi auguro che l'Inter intervenga a gennaio per rinforzare il reparto avanzato perché ne ha bisogno. Non è facile trovare uno con le caratteristiche di Lautaro, ma una prima punta farebbe comodo e di nomi ce ne sono in giro".