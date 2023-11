Lautaro Martinez esprime tutta la sua gioia per la qualificazione agli ottavi di Champions League acciuffata a Salisburgo. "Tantissima soddisfazione, siamo molto contenti perché qualificarci quando mancano due partite per finire il girone significa che siamo stati bravi - dice a Mediaset -. Le gare del girone sono dure contro ottime squadre, ma dobbiamo finire il lavoro. Ringrazio sempre i compagni perché io dò una mano a loro e loro a me. Sto vivendo questo momento anche grazie a loro, mi aiutano molto in campo.

Sono orgoglioso di essere in questa squadra e ringrazio ovviamente anche i tifosi che sono venuti anche qui, con questo freddo. E' importante fare queste partite in Europa, per noi e per l'Inter. Il campionato italiano è altrettanto difficile e anche lì vogliamo fare il nostro. Pallone d'Oro? Dovete dirlo voi se sono da Pallone d'Oro. Sicuramente conta vincere trofei e fare gol, speriamo di essere più avanti per l'anno prossimo".