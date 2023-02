Ospite fisso di Supertele, in onda su DAZN, Luca Toni ha commentato così il pareggio a reti inviolate imposto dalla Samp all'Inter nel Monday Night match della 22esima giornata di Serie A: "L'Inter ha un potenziale importante in attacco, quando Lautaro non è decisivo bisogna aspettarsi qualcosa in più da Lukaku e Dzeko - le parole dell'ex bomber -. Il belga l'ho visto meglio ma è ancora distante dalla sua versione vera. Calhanoglu? Tra i migliori, le occasioni più importanti sono passate dai suoi piedi. È il più in forma".