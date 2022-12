Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commemorato Sinisa Mihajlovic tramite i microfoni di Rai News 24: "Mihajlovic è stato un eroe non solo in campo ma anche nella vita, lo ha dimostrato fino all'ultimo. L'ho apprezzato come allenatore ma anche come tirava calci alla vita. Mi piace ricordare che non solo ha finito con l'Inter ma è stato allenatore vincente anche con il Catania, due squadre a cui sono legato. Alla fine siamo tutti vicini a lui come uomo e alla famiglia", ha affermato La Russa, recatosi alla camera ardente allestita in Campidoglio a Roma.