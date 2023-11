Stefano Borghi, telecronista di DAZN, ha espresso alcune convinzioni sulla costruzione di gioco dell'Inter: "Denzel Dumfries è dall’inizio dell’anno che fa la seconda punta. Pavard è il profilo migliore per fare il braccetto per come lo intende Inzaghi. È meglio di Skriniar per fare quel tipo di gioco. Inzaghi è un bravissimo allenatore, ha ancora tante soddisfazioni da prendersi in carriera, nonostante sia stato spesso attaccato", ha concluso.