Nuovo appuntamento con la collezione Made in Milano, lanciata dall'Inter. "Torna per il terzo drop consecutivo in tre anni, portando così avanti un percorso che posiziona il Club nel mondo streetwear con capi di alta qualità per materiali e fattura di assoluta eccellenza - si legge in un comunicato -. La nuova linea della collezione, oltre ai classici evergreen come la felpa con cappuccio, gli shorts e le t-shirt in jersey, si arricchisce di un inedito d’eccezione: una giacca in tessuto impermeabile ad alte prestazioni, adatta a tutte le stagioni e condizioni atmosferiche sia per la vita urbana che outdoor. Le novità non si fermano agli item: anche i materiali e le grafiche vengono infatti appositamente ripensati in una nuova chiave ideata per questa linea e sono caratterizzati da un pattern intarsiato, formato da una serie di Inter crest dinamici nelle iconiche tonalità del nero e dell’azzurro su materiale riflettente ad alta visibilità, che colpito da fonti di luce crea un effetto inaspettato.

La campagna fotografica è targata One Block Down, una delle streetwear door più importanti di Milano punto di riferimento indiscusso in ambito lifestyle e destinazione delle nuove generazioni. I capi sono disponibili da oggi sui canali ufficiali Inter: Inter Store Duomo e San Siro e Inter Online Store".