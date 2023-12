Il 29 ottobre Nicolò Barella ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in maglia nerazzurra. L'Inter, a distanza di settimane, ha omaggiato il centrocampista azzurro con una maglia speciale. "And counting", la promessa d'amore di Barella per l'Inter. A quanto pare le 200 presenze sono solo l'inizio di un lunghissimo viaggio destinato ancora a durare.