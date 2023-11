Un premio ad un campione, da un campione. Quest'oggi, l'ex attaccante dell'Inter Adriano si è concesso una capatina all'interno del paddock del Gran Premio del Brasile ad Interlagos, girando tra i box con una maglia dell'Inter indosso. Proprio l'Imperatore ha avuto l'incarico di consegnare un premio al dominatore della stagione, l'olandese Max Verstappen, che ha ricevuto dalle sua mani l'undicesimo Pole Position Award di questo mondiale per lui trionfale, il terzo della sua carriera.

Max Verstappen receives his 11th @pirellisport Pole Position Award of the season from Brazilian football legend, Adriano #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/8kTu1wyCyT