Uno degli agenti più noti in Italia Mario Giuffredi si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb e ha parlato dei fratelli Sebastiano, Salvatore e Pio Esposito. Proprio su quest’ultimo, attualmente allo Spezia ma di proprietà dell’Inter, l’agente intravede grosse potenzialità: "Scherzando gli dico sempre una cosa: loro sono una banca. Tre giocatori giovani con quindici anni di carriera. Hanno le potenzialità per arrivare alla Nazionale maggiore, ma devono esprimerle tramite un percorso. Da loro mi aspetto grandi cose. Ho grande stima di questi ragazzi, mi aspetto tanto. E se faranno le cose per bene con grande umiltà e serietà raccoglieranno tante soddisfazioni. Pio Esposito sta facendo grandi cose e si è ritrovato a giocare in Under 21 dimostrando qualità enormi. È la fotocopia di Dzeko. Sentirete parlare molto di lui, così come di Sebastiano Esposito che è tornato ad essere un giocatore importante mostrando diversamente dal passato grande umiltà".

Daniele Luongo