Dopo l'ufficialità diramata dall'Inter, anche l'Aarhus rende ufficiale il trasferimento di Yann Bisseck al club meneghino. Il ventiduenne "continua la sua carriera all'Inter, dopo che AGF e il finalista della Champions League hanno concordato un trasferimento che rende Bisseck un giocatore dell'Inter - si legge sul sito del club danese -. Così, il difensore 22enne sostituisce la maglia bianconera con quella a righe blu e nere all'Inter di Milano dopo due stagioni in AGF.

Yann Bisseck è appena stato con la nazionale tedesca Under 21 per l'EC e passerà subito all'Inter. Yann ha promesso di tornare ad Aarhus e al Ceres Park per salutare i fan. Sfortunatamente, non può essere fatto per Aarhus Walk, ma sarà alla prossima occasione. Tutti all'AGF salutano Yann ringraziandolo e augurandogli grande fortuna per la sua futura carriera" si legge sul sito.