Il mercato dell'Ajax, culminato con la decisione di svincolare Davy Klaassen lasciandolo libero di accasarsi all'Inter nelle ultime ore, sta suscitando molte critiche tra gli addetti ai lavori. Polemico anche l'ex attaccante di Pisa e Torino Wim Kieft, che dalle colonne del De Telegraaf mette all'indice le scelte del direttore tecnico Sven Mislintat: "Maurice Steijn deve accontentarsi di giocatori che provengono dalla sua acclamata rete, ma pescati dalle seconde divisioni di Francia, Inghilterra e Germania. All'ultimo minuto hanno pure perso Davy Klaassen.

Qualcuno come Steven Berghuis guarderà tutto questo con dolore. Si poteva quasi sentire l'irritazione ribollente quando è entrato come sostituto contro il Ludogorets. Due stagioni fa ha lasciato il Feyenoord ed è finito in una squadra da sogno, l'Ajax. Di quella squadra però non è rimasto assolutamente nulla. Tutto deve partire da Berghuis. Potrebbe funzionare ancora in Eredivisie, ma a livello internazionale...'