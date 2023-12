Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il successo sulla Roma, suonando apertamente la carica per la lotta Scudetto: "E' presto perché siamo sempre a -2, ma te lo dico sinceramente: quest'anno non me la gioco per il quarto o il terzo posto, siamo la Juventus e se vogliamo giocare a questi livelli dobbiamo puntare agli obiettivi massimi, però l'Inter è forte e ce la giochiamo. Vediamo", ha concluso.