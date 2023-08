Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, spiega qual è l'obiettivo del club bianconero e contemporaneamente definisce la sua griglia per lo Scudetto alla vigilia della gara di debutto in campionato contro l'Udinese: "Sono contento della rosa e di come lavoriamo. Da domani iniziano le partite che contano, dove potremo arrivare lo vedremo strada facendo. La squadra ha ampi margini di miglioramento, dovremo essere bravi ad arrivare ad aprile ed essere tra i primi quattro. La griglia di partenza vede chi vince come favorito, quindi il Napoli. Poi c'è l'Inter, il Milan, la Lazio che è arrivata seconda. Il campionato è tutto da vedere, tra un po' di domeniche si riuscirà a capire la tendenza e la prospettiva dei punti.

Una cosa che dovremo migliorare sono le trasferte. La nostra differenza tra i punti fatti da noi e il Napoli sono le trasferte. Noi abbiamo fatto 30 punti, loro 45, questa è stata la differenza del campionato".